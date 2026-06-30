Automower® Visão IA: Analisamos os novos modelos de robôs corta-relva da Husqvarna

Há determinadas marcas que sempre que lançam uma novidade, revolucionam o mercado, e no setor do cuidado do jardim e da floresta, essa marca é a Husqvarna. A multinacional sueca é líder em motosserras e maquinaria profissional, no desenvolvimento de ferramentas a bateria e também em robôs corta-relva. E, mais uma vez, acabou de demonstrá-lo com a sua nova gama de Automower® com visão gerada por IA.

Desde que em 1995 a Husqvarna inventou o primeiro corta-relva robótico, o seu Automower® é o robô mais vendido, com 4 milhões de unidades instaladas em todo o mundo, mas a marca não deixou de inovar para o melhorar e para criar diferentes modelos que se adaptem às necessidades de todos os utilizadores e a todos os tipos de jardim. Por isso, existem hoje cerca de 20 modelos diferentes de Automower® que deixam sempre a relva perfeita, quer seja em jardins de 400 m² ou de 7.500 m²; planos, com inclinações de até 70% e em espaços abertos ou com corredores, árvores e obstáculos.

Assim, após de conseguir que os seus robôs navegassem sem cabos, guiados por satélite a partir da nuvem, a Husqvarna acaba de lançar a sua nova gama de Automower® com visão IA. Quer saber em que consiste esta tecnologia e qual é o modelo perfeito para si? Continue a ler!

Automower® visão gerada por IA: O que têm de diferente?

A tecnologiaVisão IA combina duas vertentes: uma câmara integrada na parte frontal do robô e um módulo de Inteligência Artificial que lhe permite processar as imagens captadas em tempo real e identificar a cada momento o que se encontra no jardim.

Relva e caminho livre

Enquanto o robô detetar relva e espaço livre continuará a cortar, seguindo a navegação que o utilizador escolher: aleatória, para alcançar aquele efeito de tapete de relva perfeito, ou sistemática, se preferir criar um padrão estético com formas na sua relva.

Obstáculos

No momento em que surge um obstáculo à frente do robô, a máquina processa o que vê e reage de forma diferente:

. Se for um móvel de jardim ou uma árvore, cortará a relva ao seu redor, aproximando-se ao máximo do corte, mas sem causar danos.

· Se for uma mangueira, um brinquedo esquecido ou uma peça de roupa, para e muda de direção para evitar estragos.

· Se for uma pessoa ou um animal, altera o seu rumo para continuar a cortar sem incomodar.

Visão noturna

Nos modelos avançados da gama Visão IA, a câmara do Automower® é grande angular, tem 5 megapíxeis e iluminação por infravermelhos, o que garante um funcionamento perfeito e seguro, também durante a noite.

Um corta-relva mais seguro e também mais eficaz

Até agora, os robôs da Husqvarna já contavam com sensores ou radar, dependendo do modelo, e identificavam os obstáculos; em alguns casos, assim que encontravam um objeto, mudavam de direção e, noutros, abrandavam a velocidade até tocar suavemente no obstáculo com o chassis, embora sem lhe tocar com as lâminas. No entanto, perante obstáculos fixos, como uma árvore, era recomendável delimitá-los com cabo físico ou virtual para que o robô interiorizasse os limites e trabalhasse de forma mais fluida.

A tecnologia Visão IA não só evita os obstáculos e garante um corte 100% seguro para a sua família, para os seus animais de estimação e para a fauna selvagem, como também melhora o desempenho geral do Automower®:

. O robô realiza um corte mais contínuo, sem interrupções.

. A navegação por satélite e a tecnologia visão gerada por IA combinam-se para criar mapas inteligentes, garantindo uma cobertura completa do jardim e um corte de alta eficiência, sem deixar zonas por cortar, mesmo quando o sinal de satélite é fraco.

Que Automower® com Visão IA escolher?

Ao escolher o melhor Automower® com Visão IA é importante prestar atenção à superfície de relva a cortar, se o jardim é aberto e simples ou se tem inclinações e obstáculos, e se necessita de visão noturna ou não. Existe um modelo para cada tipo de jardim!

Automower® Aspire™ R6V

Ideal para jardins pequenos

O que pode fazer com ele?

. Corte perfeito em superfícies de até 600 m² (400 m² se for um jardim complexo, com inclinações e corredores) e com até 40% de inclinação.

. Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão gerada por IA.

. Definir a estética da sua relva com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez ou losangos).

. Criar zonas diferentes com configurações diversas.

. Excluir áreas temporariamente (piscina, obras, etc.).

. Programar horários de acordo com o crescimento da relva.

. Controlá-lo a partir de qualquer lugar.

Automower® 308V

Ideal para jardins médios

O que pode fazer com ele?

. Corte perfeito em superfícies de até 800 m² e com até 40% de inclinação.

. Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão IA.

. Definir a estética da sua relva com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez ou losangos).

. Criar zonas diferentes com configurações diversas.

. Excluir áreas temporariamente (piscina, obras, etc.).

. Programar horários de acordo com o crescimento da relva.

. Controlá-lo a partir de qualquer lugar.

Automower® 312V

Perfeito para jardins grandes

O que pode fazer com ele?

. Corte perfeito em superfícies de até 1.200 m² e com até 40% de inclinação.

. Definir a estética da sua relva com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez ou losangos).

. Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão IA.

. Criar zonas diferentes com configurações diversas.

. Excluir áreas temporariamente (piscina, obras, etc.).

. Programar horários de acordo com o crescimento da relva.

. Controlá-lo a partir de qualquer lugar.

Automower® 405VE NERA

Perfeito em jardins médios simples com proteção noturna

O que pode fazer com ele?

. Corte perfeito em extensões de até 1.500 m² e com inclinações de até 30%.

. Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão IA, também durante a noite.

· Reduzir o corte de bordas e cantos com a sua função EdgeCut.

. Definir a estética da sua relva com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez ou losangos).

· Criar zonas diferentes com configurações diversas.

· Excluir áreas temporariamente (piscina, obras, etc.).

· Programar horários de acordo com o crescimento da relva.

· Controlá-lo a partir de qualquer lugar.

Automower® 410VE NERA

Perfeito em jardins grandes com proteção noturna

O que pode fazer com ele?

· Corte perfeito em extensões de até 900 m² e com inclinações de até 30%.

· Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão IA, também durante a noite.

· Reduzir o corte de bordas e cantos com a sua função EdgeCut.

· Definir a estética da sua relva com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez os losangos).

· Criar zonas diferentes com configurações diversas.

· Excluir áreas temporariamente (piscina, obras, etc.).

· Programar horários de acordo com o crescimento da relva.

· Controlá-lo a partir de qualquer lugar.

Automower® 430V NERA

Perfeito em jardins muito grandes, complexos e com proteção noturna

O que pode fazer com ele?

. Corte perfeito em extensões de até 4.800 m² e com inclinações de até 50%.

. Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão IA, também durante a noite.

· Melhorar o seu rendimento em inclinações com um eixo dianteiro não fixo.

· Reduzir o corte de bordas e cantos com a sua função EdgeCut.

· Definir a estética da sua relva com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez ou losangos).

· Criar zonas diferentes com configurações diversas.

· Excluir áreas temporariamente (piscina, obras, etc.).

· Programar horários de acordo com o crescimento da relva.

· Controlá-lo a partir de qualquer lugar.

Automower® 450V NERA

Ideal em jardins muito grandes, complexos e que necessitam de proteção noturna

O que pode fazer com ele?

. Corte perfeito em extensões de até 7.500 m² e com inclinações de até 50%.

· Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão IA, também durante a noite.

. Melhorar o seu rendimento em inclinações com um eixo dianteiro não fixo.

. Reduzir o corte de bordas e cantos com a sua função EdgeCut.

. Definir a estética da sua relva com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez ou losangos).

. Criar zonas diferentes com configurações diversas.

. Excluir áreas temporariamente (piscina, obras, etc.).

. Programar horários de acordo com o crescimento da relva.

. Controlá-lo a partir de qualquer lugar.

Pronto para revolucionar o cuidado da sua relva? Encontre o seu Automower® Visão IA aqui!

Este conteúdo foi escrito integralmente por Husqvarna.