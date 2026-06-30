Automower® Visão IA: Analisamos os novos modelos de robôs corta-relva da Husqvarna

Há
determinadas marcas que sempre que lançam uma novidade, revolucionam o mercado,
e no setor do cuidado do jardim e da floresta, essa marca é a Husqvarna. A
multinacional sueca é líder em motosserras e maquinaria profissional, no
desenvolvimento de ferramentas a bateria e também em robôs corta-relva. E, mais
uma vez, acabou de demonstrá-lo com a sua nova gama de Automower® com visão
gerada por IA.
Desde que
em 1995 a Husqvarna inventou o primeiro corta-relva robótico, o seu Automower®
é o robô mais vendido, com 4 milhões de unidades instaladas em todo o mundo,
mas a marca não deixou de inovar para o melhorar e para criar diferentes
modelos que se adaptem às necessidades de todos os utilizadores e a todos os
tipos de jardim. Por isso, existem hoje cerca de 20 modelos diferentes de Automower® que deixam sempre a relva perfeita, quer seja
em jardins de 400 m² ou de 7.500 m²; planos, com inclinações de até 70% e em
espaços abertos ou com corredores, árvores e obstáculos.
Assim, após
de conseguir que os seus robôs navegassem sem cabos, guiados por satélite a
partir da nuvem, a Husqvarna acaba de lançar a sua nova gama de Automower® com visão
IA. Quer saber em que consiste esta tecnologia e qual é o modelo perfeito para
si? Continue a ler!
Automower® visão gerada por IA: O que
têm de diferente?
A
tecnologiaVisão IA combina duas vertentes: uma câmara integrada na parte
frontal do robô e um módulo de Inteligência Artificial que lhe permite
processar as imagens captadas em tempo real e identificar a cada momento o que
se encontra no jardim.
Relva e caminho livre
Enquanto o robô detetar relva e espaço livre continuará a cortar,
seguindo a navegação que o utilizador escolher: aleatória, para alcançar aquele
efeito de tapete de relva perfeito, ou sistemática, se preferir criar um padrão
estético com formas na sua relva.
Obstáculos
No momento
em que surge um obstáculo à frente do robô, a máquina processa o que vê e reage
de forma diferente:
. Se for um móvel de jardim ou uma
árvore, cortará a relva ao seu redor, aproximando-se ao máximo do corte, mas
sem causar danos.
· Se for uma mangueira, um brinquedo
esquecido ou uma peça de roupa, para e muda de direção para evitar estragos.
· Se for uma pessoa ou um animal,
altera o seu rumo para continuar a cortar sem incomodar.
Visão noturna
Nos modelos
avançados da gama Visão IA, a câmara do Automower® é grande angular, tem 5
megapíxeis e iluminação por infravermelhos, o que garante um funcionamento
perfeito e seguro, também durante a noite.
Um
corta-relva mais seguro e também mais eficaz
Até agora, os robôs da Husqvarna já contavam
com sensores ou radar, dependendo do modelo, e identificavam os obstáculos; em
alguns casos, assim que encontravam um objeto, mudavam de direção e, noutros,
abrandavam a velocidade até tocar suavemente no obstáculo com o chassis, embora
sem lhe tocar com as lâminas. No entanto, perante obstáculos fixos, como uma
árvore, era recomendável delimitá-los com cabo físico ou virtual para que o
robô interiorizasse os limites e trabalhasse de forma mais fluida.
A
tecnologia Visão IA não só evita os obstáculos e garante um corte 100% seguro
para a sua família, para os seus animais de estimação e para a fauna selvagem,
como também melhora o desempenho geral do Automower®:
. O robô realiza um corte mais
contínuo, sem interrupções.
. A navegação por satélite e a
tecnologia visão gerada por IA combinam-se para criar mapas inteligentes,
garantindo uma cobertura completa do jardim e um corte de alta eficiência, sem
deixar zonas por cortar, mesmo quando o sinal de satélite é fraco.
Que
Automower® com Visão IA escolher?
Ao escolher o
melhor Automower® com Visão IA é importante prestar atenção à superfície de
relva a cortar, se o jardim é aberto e simples ou se tem inclinações e
obstáculos, e se necessita de visão noturna ou não. Existe um modelo para cada
tipo de jardim!
Automower® Aspire™ R6V
Ideal para jardins pequenos
O que pode fazer com ele?
. Corte
perfeito em superfícies de até 600 m² (400 m² se for um jardim complexo, com
inclinações e corredores) e com até 40% de inclinação.
. Identificar e adaptar o seu corte aos obstáculos com Visão gerada por IA.
. Definir a estética da sua relva
com um padrão (aleatório, em linhas, xadrez ou losangos).
. Criar zonas diferentes com
configurações diversas.
. Excluir áreas temporariamente
(piscina, obras, etc.).
. Programar horários de acordo com o
crescimento da relva.