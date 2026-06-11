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11 de junho de 2026 às 11:59

Reportér SÁBADO na íntegra: Burla com outdoors publicitários

Dezenas de agentes imobiliários dizem ter caído em esquema com outdoors publicitários que foram pagos, mas nunca chegaram a aparecer.

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