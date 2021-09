Há 30 minutos

Vídeo mostra tropas norte-americanas a destruir veículos que ficaram em Cabul

A retirada final das tropas dos EUA do Afeganistão foi a 30 de agosto. Para trás ficaram carros e aviões, no aeroporto de Cabul, mas as forças norte-americanas decidiram destrui-los de forma a que não ficassem operacionais para os talibã.