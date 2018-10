A carregar o vídeo ...

Momentos após comentar o massacre numa sinagoga em Pittsburgh, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu as escadas do avião presidencial Air Force One e, antes de entrar, desistiu de fechar o guarda-chuva e apenas largou-o.

11:25

Trump larga guarda-chuva antes entrar em avião Partilhar













