Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de dezembro de 2025 às 17:38

Roubam moto 4 e fogem à polícia até se despistarem

A polícia de Arcadia, no estado norte-americano da Florida, deteve dois suspeitos que se colocaram em fuga às autoridades numa moto 4 roubada. A fuga terminou quando o veículo se despistou para uma vala. Os suspeitos ainda tentaram escapar a pé, mas acabaram apanhados.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30