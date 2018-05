A carregar o vídeo ...

Só começa dia 14 de Junho mas o Mundial da Rússia já está a aquecer com o lançamento da sua música oficial. 'Live It Up' é interpretada por Nicky Jam e tem participação especial de Era Istrefi e do actor Will Smith, com produção de Diplo.

Ouça aqui a música oficial do Mundial 2018 de futebol













