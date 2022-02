17:35

Nuno Tiago Pinto: "Vamos ver se a unidade ocidental se mantém"

O diretor executivo da SÁBADO analisa o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, um dia depois de Putin ter reconhecido as regiões separatistas ucranianas do Donbass. O que motivou o anúncio de sanções por parte do Ocidente. "Essa aparente unidade do Ocidente vai ser muito interessante ver se se concretiza."