A carregar o vídeo ...

Novas imagens da CMTV mostram o que aconteceu no momento em que Rafa Silva é expulso após o final do jogo que terminou com uma vitória do Sporting sobre o Benfica.

04.04.2019 22:52

Novas imagens polémicas mostram momento da expulsão de Rafa após dérbi Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.