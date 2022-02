09:44

Mulher foge da Ucrânia com avós e filhos. O marido ficou para trás

As histórias de ucranianos que chegam desesperados à fronteira da Polónia não param de se multiplicar. Lia, uma farmacêutica de 32 anos que fugiu com avós de 78 e 80 anos e os 2 filhos de 7 e 10 anos, é mais um desses exemplos. À SÁBADO contou que demorou três dias a chegar com a família à Polónia, para trás ficou o marido, que terá de combater os russos que invadiram o seu país.