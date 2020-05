A carregar o vídeo ...

Presidente da República confessa que sente saudades do ritual diário de dar um mergulho no mar. Praias abrem no próximo mês com várias restrições devido à pandemia.

17.05.2020 19:38

Marcelo explica esquema para furar enchente na praia em Cascais Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.