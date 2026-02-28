Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de fevereiro de 2026 às 12:09

Imagens mostram uma coluna de fumo no Irão após ataque dos EUA e Israel

Israel e os EUA lançaram ataques com mísseis sobre o Irão ao início da manhã deste sábado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana