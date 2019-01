A carregar o vídeo ...

Os pelicanos são conhecidos por caçar em grupo e estas imagens captadas num lago do estado do Alabama, nos Estados Unidos, mostram um grupo de aves em pleno banquete, procurando por peixes ao baixarem as cabeças em simultâneo.

Imagens impressionantes de pelicanos em pesca sincronizada













