Os militares nacionais já efeturam 900 patrulhas que resultaram no auxilio de 2197 migrantes no Mediterrâneo e no mar da Grécia.

16:24

GNR resgata 17 migrantes em operação no mar Egeu











