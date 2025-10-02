Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 12:18

“Geração Z” saiu à rua e Marrocos enfrenta os maiores protestos juvenis dos últimos anos

Violência e destruição marcaram a quinta noite consecutiva de protestos convocados por jovens em várias cidades de Marrocos. Os manifestantes exigem reformas nas áreas da educação e saúde.

