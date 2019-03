A carregar o vídeo ...

O guardião do Ohod, último classificado do campeonato saudita, empatou com o Al Hilah, antes treinado por Jorge Jesus. Depois da segunda equipa ver o único golo da partida anulado, o Abdullah Al-Oaisher festejou de uma forma caricata, o que levou os adeptos da equipa da casa a reagirem com o arremesso de vários objetos.

Festejos de guarda-redes de clube saudita irritam adeptos adversários











