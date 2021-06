20:00

EXCLUSIVO. Lacerda Machado abre o livro da amizade com António Costa

O gestor tornou-se uma identidade. Em entrevista à SÁBADO, fala da relação com António Costa, da passagem pela TAP, do papel no Sines 4.0 e de muito mais. Leia a entrevista completa na SÁBADO já nas bancas e em versão digital, esta sexta-feira.