Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2025 às 18:12

"Eu vi a máquina puxá-lo": mulher relata como o marido foi sugado por máquina de ressonância magnética

Adrienne Jones-McAllister viu o marido, Keith, de 61 anos, morrer ao ser puxado para dentro de uma máquina de ressonância magnética nos EUA.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h