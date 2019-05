A carregar o vídeo ...

Foi meia vida no mesmo clube. Daniele de Rossi despediu-se este domingo da Roma, no jogo frente ao Parma, de Bruno Alves, e o adeus do capitão foi emocionante. Veja as imagens.

11:40

Despedida de Daniele de Rossi da Roma provocou momentos de arrepiar Partilhar











