PH0ENlXHá 2 horas

A Agência de Notícias Xinhua admite -ainda que dito pela estátua do outro lado da barricada- (mas o vídeo é deles), que "milhões de chineses estão mortos" devido ao vírus? Então não eram até à data e de acordo com os dados oficiais, apenas 4633? Ainda que a Agência de Notícias chinesa diga que estão apenas a citar as vozes vindas do Tio Sam, estão eles a corroborar do número avançado pelos americanos para justificarem a sua posição de terem alertado para a perigosidade do vírus? Are they listening to themselves?