O primeiro-ministro gravou um vídeo para destacar aquelas que acredita serem as principais medidas do Orçamento do Estado para 2020. Ensino superior, contas certas, SNS, jovens e dívida pública entre as prioridades.

