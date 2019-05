A carregar o vídeo ...

Cerca de uma centena de adeptos esperaram até de madrugada para receber o autocarro do Benfica junto ao Estádio da Luz, depois da vitória (3-2) sobre o Rio Ave este domingo. Com o resultado, as "águias" estão a apenas um ponto de vencerem o campeonato.

Autocarro do Benfica recebido em festa na Luz já de madrugada Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.