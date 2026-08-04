Os seus passatempos favoritos acabam de ganhar uma nova dimensão

No total são nove passatempos para os mais novos e mais crescidos. Todos os dias há desafios novos. Venha jogar.

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A área de Passatempos da SÁBADO foi renovada e com muito mais desafios para pôr à prova a sua lógica, memória e capacidade de observação. E é para miúdos e graúdos e estão todos disponíveis aqui e na sua app.



Promoção dos passatmepos da Sábado Sábado

A partir de agora, os leitores passam a contar com 12 jogos atualizados diariamente, triplicando a oferta anterior. Todos os dias há novos desafios para resolver, garantindo entretenimento para todos os gostos e níveis de dificuldade, mas também pode sempre ir ao arquivo resolver desafios passados

Entre os passatempos disponíveis estão:

- Palavras Cruzadas

- Sudoku (um 2x2 e três 9x9, com três níveis de dificuldade)

- Puzzle

- Palavra Mágica

- Memória

- Sopa de Letras

- Jogo de Mosaicos

- 8 Diferenças

- Matemáticas Cruzadas

E ainda outros desafios pensados para estimular o raciocínio e proporcionar momentos de diversão diária.

Quer prefira desvendar palavras, testar a sua lógica matemática ou encontrar diferenças escondidas, a nova plataforma de passatempos oferece uma experiência mais completa, dinâmica e desafiante.

Aceite o desafio e descubra já todos os jogos disponíveis.