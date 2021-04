José Paulo Fafe: 'Não resisto a comentar a imbecilidade e a ignorância'

Um homem é um homem, um gato é um bicho, de José Paulo Fafe, chegou às livrarias há pouco mais de um mês mas vai ser agora apresentado por Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, e Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi, dono do famoso restaurante da Quinta do Lago. Será na próxima quinta-feira, dia 22, pelas 18 horas, na Casa de Histórias Paula Rego, em Cascais, a "terra" do autor.

Prefaciado por Joaquim Letria, o livro, editado pela Âncora, conta com textos, à "laia de editorial", da escritora Rita Ferro, do diplomata Francisco Seixas da Costa, do político brasileiro José Dirceu, do cineasta e ativista político chileno Marco Enriquéz- Ominami, do consultor Miguel Relvas e do autarca Carlos Carreiras.

Filho de José Fernandes Fafe, falecido em 2017, o primeiro embaixador português em Cuba depois de 25 de Abril, José Paulo viveu parte da sua adolescência na ilha de Fidel, tendo convivido com o líder da revolução cubana. Foi jornalista por mais de duas décadas, no Tal & Qual, Expresso e na antiga versão da SÁBADO, e desde 1999 que se dedica ao marketing político. Mata o velho vício de escrever nas redes sociais e, em 617 páginas, reuniu alguns dos "milhentos posts" que publicou entre 2015 e 2010 no Facebook - onde tem mais de 4 mil amigos e quase dois mil seguidores - e no seu antigo blogue Quem não tem cão caça com gato, uma expressão que a mãe usava. Fafe, que completa 60 anos ainda este mês, já está a preparar, para 2022, um novo livro cujo título é outra frase que ouvia a mãe dizer: Tudo na mesma como a lesma.