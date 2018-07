O deputado comunista António Filipe entrou num hospital privado. Um utilizador de Facebook decidiu fotografá-lo sentado na sala de espera e publicar a imagem nas redes sociais, insinuando uma hipocrisia por parte do comunista. A publicação tornou-se viral, com mais de mil partilhas - mas o comunista não deixou o utilizador sem resposta."Estou na sala de espera de cirurgia cardio-torácica no 2° andar do Hospital da Luz. Neste momento. Esta frente à entrada do hospital o cartaz na primeira foto. Está sentado à minha frente o deputado do PCP, António Filipe, segunda foto. É tão boa a esquerda portuguesa, não é?", lê-se na publicação que originou esta polémica. No cartaz do PCP, lê-se: "A saúde é um direito! Não é um negócio! Mais investimento, mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde."Veja a publicação:António Filipe não deixou o utilizador sem resposta. Através do Facebook, o deputado do PCP lamentou que "o pateta" do utilizador tenha entendido "que, por ser comunista, eu não poderia entrar num hospital que é privado (apesar de viver à custa de contribuições, como a minha, para a ADSE)".Eis a publicação completa:"Caros amigos, recebi de alguns de vós o testemunho da indignação pelo facto de um qualquer desqualificado ter publicado no facebook uma foto que me tirou à sorrelfa na sala de espera de um hospital a que me desloquei por razões que só a mim me dizem respeito. Entende o pateta que, por ser comunista, eu não poderia entrar num hospital que é privado (apesar de viver à custa de contribuições, como a minha, para a ADSE). É claro que recebeu centenas de likes e partilhas alarves e fascistas, a par de alguns comentários de perplexidade por uma publicação tão abjecta.Serve isto para dizer aos meus amigos que estejam tranquilos. Não estou doente. E já agora, desejo ao autor da foto, que não identifico porque respeito mais a sua privacidade do que ele respeita a minha, e que pelos vistos frequenta o hospital em que eu, por ser comunista, não posso entrar, rápidas melhoras caso esteja doente, e que se torne, se possível, uma pessoa melhor do que demonstra ser", lê-se.tendo a publicação tornou-se viral, com mais de mil partilhas.«Estou na sala de espera de cirurgia cardio-torácica no 2° andar do Hospital da Luz. Neste momento. Esta frente à entrada do hospital o cartaz na primeira foto. Está sentado à minha frente o deputado do PCP, António Filipe, segunda foto. É tão boa a esquerda portuguesa, não é?»Por Ricardo Gouveia PintoCaros amigos, recebi de alguns de vós o testemunho da indignação pelo facto de um qualquer desqualificado ter publicado no facebook uma foto que me tirou à sorrelfa na sala de espera de um hospital a que me desloquei por razões que só a mim me dizem respeito. Entende o pateta que, por ser comunista, eu não poderia entrar num hospital que é privado (apesar de viver à custa de contribuições, como a minha, para a ADSE). É claro que recebeu centenas de likes e partilhas alarves e fascistas, a par de alguns comentários de perplexidade por uma publicação tão abjeta.Serve isto para dizer aos meus amigos que estejam tranquilos. Não estou doente. E já agora, desejo ao autor da foto, que não identifico porque respeito mais a sua privacidade do que ele respeita a minha, e que pelos vistos frequenta o hospital em que eu, por ser comunista, não posso entrar, rápidas melhoras caso esteja doente, e que se torne, se possível, uma pessoa melhor do que demonstra ser.