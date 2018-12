O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) marcou esta quarta-feira uma nova greve nacional de quatro dias, em janeiro, para exigir ao Governo decisões sobre a progressão na carreira, reclamadas por aqueles profissionais de saúde."Será uma greve nacional de quatro dias, a concretizar na quarta semana de janeiro, de forma desconcentrada no âmbito regional das ARS [Administrações Regionais de Saúde] e em todos os dias haverá expressão de rua", disse aos jornalistas José Carlos Martins, presidente do SEP.A greve será convocada para exigir que o Governo "emita orientações para a justa contagem dos pontos para efeitos de progressão e pague o suplemento [remuneratório] a todos os enfermeiros especialistas", adiantou o dirigente do SEP.