Militar da GNR destrói carro na autoestrada

São militares da GNR. Usam de força excessiva e atuam à margem da lei. Recorrem a localizadores em carros de suspeitos sem que os juízes tenham conhecimento, escondem provas dos processos judiciais e deixam-no registado para que não fiquem dúvidas. Uma investigação do Correio da Manhã mostra um mundo onde as autoridades pisam o risco e alteram factos. As vigilâncias a suspeitos são fictícias, os localizadores fazem o trabalho de casa: indicam onde estão os alvos, os militares preenchem depois os espaços vazios da investigação.Uma operação de captura a dois suspeitos, em maio de 2015, surpreende pela brutalidade. Em plena autoestrada, a apreensão de 15 gramas de cocaína é marcada pelo elogio da força. Um carro destruído, dois suspeitos apavorados e o som de pelo menos um disparo. A operação é acompanhada por um oficial que incentiva à violência.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã