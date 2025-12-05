Quatro urgências obstétricas fechadas no sábado e três no domingo

No sábado vão estar encerradas as urgências desta especialidade nos hospitais de Portimão, Barreir, Setúbal e Braga.

Quatro serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar fechados no sábado, enquanto no domingo estarão encerradas três urgências obstétricas, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas em hospitais Paulo Duarte/Jornal de Negócios

No sábado vão estar encerradas as urgências desta especialidade nos hospitais de Portimão (distrito de Faro), Barreiro (distrito de Setúbal), Setúbal e Braga, de acordo com as escalas consultadas pela agência Lusa às 12:00 desta sexta-feira.

A situação melhora no domingo, com o encerramento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro e Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa).

Por seu lado, no sábado, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Aveiro, Santarém, São Francisco Xavier (Lisboa) e Leiria vão funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

Também no domingo estão referenciadas as urgências de obstetrícia de Braga, Santarém, Aveiro, Leiria e São Francisco Xavier.

Durante o fim de semana, as urgências pediátricas dos hospitais de Vila Franca de Xira, Esposende (distrito de Braga), Beatriz Ângelo, em Loures, vão funcionar com restrições, atendendo apenas casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo as escalas publicadas, no sábado estarão abertos 132 serviços de urgência em todo o país, além de 28 unidades que funcionam no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactar previamente a Linha SNS 24.

No domingo, estarão disponíveis 133 urgências e 27 unidades do projeto-piloto.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas. As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.