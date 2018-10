Nunca se demitiram tantas chefias médicas em tão pouco tempo

Dois directores do Centro Hospitalar de São João juntaram-se aos mais de 110 demissionários de chefias médicas deste ano. Sindicato diz que os médicos "decidiram fazer um grito de alma e um apelo para que sejam ultrapassadas as situações de subfinanciamento na saúde". Bastonário diz que nunca houve tantos casos.

Dois directores do Centro Hospitalar de São João juntaram-se aos mais de 110 demissionários de chefias médicas deste ano. À SÁBADO, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, diz que "nunca houve tantos casos em tão pouco tempo" como em 2018. Já o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, explicou que estas demissões "não são de admirar".



"Em termos gerais, o Serviço Nacional de Saúde necessita de recursos humanos e materiais. Os médicos dos hospitais de São José, de Évora, da Guarda, Amadora-Cintra e Gaia, muito relutantes a tomar posições públicas, decidiram fazer um grito de alma e um apelo para que sejam ultrapassadas as situações de subfinanciamento na saúde, que prevalece há demasiados anos, e a incapacidade do actual Governo de dar perspectivas a eventuais soluções", explicou o líder sindical.



"As demissões estão a acontecer noutros locais, como no São João do Porto. Também no Algarve já o ameaçaram, e irão tomar essa posição em breve", acrescenta.



Já há um mês, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, dizia à SÁBADO que "as demissões podem ter um efeito dominó" - e que este "nunca houve tantos casos em tão pouco tempo como este ano." "Se os médicos não sentirem por parte do primeiro-ministro sinais positivos de investimento, é evidente que haverá um efeito dominó nestas demissões. Se nada for feito, temo que vá acontecer de forma mais frequente e em praticamente todos os hospitais", concretizava.



Guimarães dá como exemplo a situação no Hospital de Gaia. "Demitiram-se 96% das chefias. Em nenhum hospital aconteceu isto. Estes profissionais, que se demitiram em vários hospitais, nunca falaram em remunerações,

lutam por melhores condições de trabalho. Isto não começou agora, vem do governo de Sócrates."



O bastonário salientou à SÁBADO que "quando se investe cada vez menos na saúde, ao não permitir renovar equipamentos – TAC com 10 anos de atraso que deviam ser substituídas por novas, com menos radiação –, com falta de profissionais, tudo se agrava."



"Por exemplo, no São José não têm pessoas suficientes nas urgências. Na MAC é impressionante o número de médicos que faltam para dar resposta adequada a grávidas de alto risco. Em Viseu, as demissões estavam relacionadas com as condições de trabalho globais e com os doentes oncológicos. Em Gaia, não existem condições de dignidade (um WC para 20 camas) e, com a falta de profissionais e de equipamento, os tempos de espera de doentes oncológicos e cardíacos são muito preocupantes", explicou.



Para a situação não se agravar, muitos médicos permanecem nos cargos até depois de se demitirem. "Têm de continuar. Os médicos põem acima de tudo os princípios éticos e têm de manter essa função até serem

substituídos. A maior parte das administrações não quer aceitar, até porque percebem que estas demissões funcionam como gritos de alerta para que se mude alguma coisa."