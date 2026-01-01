Marcelo assinala os 40 anos da adesão Europeia: "Uma das grandes conquistas do 25 de Abril"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O Presidente da República considera que a integração europeia foi "uma das grandes conquistas do 25 de Abril" e que, passados 40 anos, Portugal mantém um "compromisso inabalável" com a União Europeia (UE).

A carregar o vídeo ... Portugal aderiu à União Europeia há 40 anos

Marcelo Rebelo de Sousa assinala hoje, através de uma mensagem no sítio oficial da Presidência da República na Internet, os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em conjunto com a Espanha, formalizada em 12 de junho de 1985 e que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1986.

"Ao longo destas quatro décadas, Portugal percorreu o caminho da consolidação democrática, beneficiando das enormes vantagens da pertença à UE, como modernização económica, desenvolvimento, estabilidade e reforço da mobilidade dos cidadãos. A integração europeia foi, por isso, uma das grandes conquistas do 25 de Abril", sustenta o chefe de Estado.

O Presidente da República defende que Portugal "ofereceu também um contributo importante, trazendo uma perspetiva única de abertura e conexão com diferentes geografias, promoção das políticas de coesão e defesa do mercado único".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "quarenta anos depois, Portugal e os portugueses mantêm um compromisso inabalável para com a União Europeia".

"Ao olharmos para o mundo que nos rodeia, percebemos com total clareza a importância de seguirmos juntos, com os nossos parceiros da União Europeia, para preservar e fortalecer o nosso espaço de democracia, liberdade, solidariedade e dignidade humana, que construímos ao longo da nossa história comum e que urge defender", afirma.

Em defesa do projeto europeu, o chefe de Estado acrescenta: "Juntos, temos mais força para fazer face aos enormes desafios que enfrentamos a bem do bem-estar e do futuro de todos nós".

O tratado de adesão à então CEE foi assinado em 1985 por Mário Soares e também pelo vice-primeiro-ministro do Governo PS/PSD, Rui Machete, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e das Finanças, Ernâni Lopes.

Horas depois, realizava-se em Madrid idêntica sessão, para a entrada de Espanha na CEE.

Quando o tratado entrou em vigor, em 01 de janeiro de 1986, já estava em funções o Governo do PSD chefiado por Aníbal Cavaco Silva, que iria governar durante dez anos.