Governo focado no combate aos incêndios olhará a seu tempo para recomendações da comissão

O governante reuniu-se com autarcas, associações e bombeiros para fazer um balanço sobre os incêndios que assolaram a região de Valpaços.

O secretário de Estado da Proteção Civil disse esta terça-feira que o Governo está preocupado com o combate aos incêndios e que "no seu tempo" olhará para as recomendações da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de 2025.



O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA_EPA

"O relatório tem uma dimensão apreciável, tem um conjunto de recomendações e nós neste momento, no Governo, estamos preocupados com aquilo que é mais importante, que é o combate, porque estamos na fase mais crítica do dispositivo", afirmou Rui Rocha aos jornalistas em Valpaços.

O governante reuniu-se com autarcas, associações e bombeiros para fazer um balanço sobre os incêndios que assolaram a região, nomeadamente o que começou em Valpaços, distrito de Vila Real, no dia 28 de julho e, até sábado, atingiu cerca de 15 mil hectares neste concelho e ainda nos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, já no distrito de Bragança.

O governante frisou que o foco neste momento é no combate aos incêndios, lembrou que a época de fogos se prolongará até 15 de outubro e que, depois, se começará a pensar no dispositivo para 2027.

"Como é evidente, agradecemos aquilo que possam ser os contributos que venham dessa apreciação da Comissão Técnica Independente que esteve no parlamento e, no seu tempo, haveremos de olhar para aquilo que são as suas recomendações, aquilo que foi a sua análise e tê-la em consideração, era o que mais faltava que não tenhamos disponibilidade para melhorar sempre", afirmou Rui Rocha.

O PS pediu hoje ao Governo que, até setembro, defina um calendário para implementar as recomendações da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de 2025 e apresente ao parlamento, antes do final do ano, um programa de execução do Plano Nacional de Gestão de Fogos Rurais.

Este pedido foi feito pelo deputado do PS André Rijo numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, em que assinalou a disponibilidade dos socialistas para "trabalhar em cinco compromissos" com o Governo na sequência do relatório entregue à ao Parlamento pela Comissão Técnica Independente (CTI) sobre os incêndios rurais de 2025, divulgado no dia 31 de julho.

"Este dispositivo, como eu disse, também já foi melhorado relativamente a 2025, por aquilo que foi uma avaliação que fizemos anteriormente, até no âmbito da autoridade, sem ser necessário, comissões técnicas independentes", referiu ainda o secretário de Estado.

A propósito dos incêndios que estão a acontecer, Rui Rocha sublinhou que estão a ser transferidos "de imediato" os valores para as associações de bombeiros que tenham que suportar muitas despesas com alimentação e combustível nos teatros de operação de maior dimensão, como o caso do fogo que começou em Valpaços.

"Desde que iniciou esta época, já estamos nos cerca de 500 mil euros que adiantámos", sublinhou.

Sobre os encontros que hoje realizou, primeiro na Guarda e depois em Valpaços, Rui Rocha disse que servem para perceber "que é que está a acontecer, o que é que aconteceu, aspetos a melhorar", salientando que este é um processo que tem que ser contínuo e que estas foram reuniões "quase que operacionais".