Coronavírus: Costa anuncia decisão sobre reabertura das escolas a 9 de abril

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que só haverá decisão sobre se as escolas reabrem ou não durante o terceiro período do ano letivo a 9 de abril, depois de nova reunião com especialistas de saúde da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Ricardo Jorge, agendada para a próxima terça-feira.

Esta terça-feira, na reunião habitual entre o primeiro-ministro, o Presidente da República, líderes partidários e parlamentares e especialistas de saúde, Costa terá estabelecido a data de 4 de maio como o limite razoável para a reabertura das escolas, indicou o Expresso.