Conselho de Segurança - Os motins em França

A morte de Nahel, de 17 anos, alvejado a tiro pela polícia, espalhou o caos e a revolta pelas ruas de França com milhares de manifestantes foram detidos, edifícios destruídos e pilhados. Este é o tema principal desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO.



Além dos distúrbios, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam as feridas sociais e políticas que este caso deixou a nu na sociedade francesa.

