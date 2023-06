Conselho de Segurança - O motim fracassado de Prigozhin

A insurreição do grupo de mercenários Wagner que acabou com o regresso das tropas à base e o exílio do seu líder, Yevgney Prigozhin, na Bielorrússia é o tema desta semana no podcast de política internacional da SÁBADO.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam o impacto desta rebelião entre as forças leais a Vladimir Putin - para o seu poder e no curso da guerra na Ucrânia.

