Conselho de Segurança - As consequências da cimeira da NATO

A cimeira da NATO, que juntou os líderes mundiais em Vilnius, Lituânia, é o tema discutido no podcast de política internacional da SÁBADO desta semana, com Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto.



O evento acabou com duas conclusões principais: a da entrada da Suécia na NATO, após a Turquia ter levantado o veto em troca de caças F-16 dos EUA, e o futuro convite à Ucrânia, sem prazo e condicionado por alguns objetivos.

