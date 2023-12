Conselho de Segurança - Os ataques no Mar Vermelho e o afastamento de Biden e Netanyahu

Esta semana no podcast de política internacional da SÁBADO, João Carlos Barradas, Vasco Rato e Nuno Tiago Pinto analisam os ataques levados a cabo pelos Hutis iemenitas e que já colocou em risco a continuidade da rota do Canal do Suez.



Enquanto estes rebeldes dizem estar a defender os palestinianos de Gaza, também é cada vez mais visível o afastamento entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Este será o segundo tema da conversa deste episódio.

