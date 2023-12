Conselho de Segurança - A COP28 e o apoio militar à Ucrânia

Esta semana, no podcast de política internacional da SÁBADO, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam os resultados da COP28 no Dubai: foi um acordo histórico, ou deixou muito a desejar?



Abordam ainda as dificuldades de Volodymyr Zelensky em manter o apoio militar à Ucrânia, enquanto o presidente ucraniano percorre vários países para obter financiamento contra a Rússia.

A carregar o podcast ...