Conselho de Segurança - O balanço de 2023

Qual foi o acontecimento do ano, quem foi a figura que marcou 2023 e qual o flop? Esta é a análise do último episódio do ano do podcast de política internacional da SÁBADO.



Olhando para 2024, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto escolhem ainda um tema para acompanharmos em 2024.

