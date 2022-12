Conselho de Segurança - Os Twitter files e o embargo ao petróleo russo

Os Twitter files, documentos internos da rede social divulgados pelo próprio dono, Elon Musk, mostram como a rede tentou restringir uma história sobre os negócios do filho do presidente dos EUA durante a campanha eleitoral de 2020. Este é o principal tema do Conselho de Segurança desta semana.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam ainda o embargo e o limite ao preço do petróleo russo imposto agora pelo Ocidente. Que impacto terá esta medida no decurso da guerra na Ucrânia?

