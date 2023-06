Conselho de Segurança - A importância das visitas de Blinken e Modi

As visitas do secretário de Estado Antony Blinken a Pequim, e do presidente da Índia Narendra Modi a Washington são os temas do podcast de política internacional da SÁBADO.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto discutem se a primeira reabilita as relações EUA/China - apesar de Biden ter chamado "ditador" a Xi Jinping depois - e como a segunda pode trazer a reabilitação completa do presidente indiano.

