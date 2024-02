Conselho de Segurança - O cancro do rei Carlos III e o "ditador mais fixe" do mundo

Esta semana, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam o anúncio por parte da Casa Real britânica de que o rei Carlos III foi diagnosticado com cancro. Qual o impacto para a monarquia e a sua continuidade no trono?



Em destaque também a reeleição polémica de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. As alterações na lei para permitir a reeleição e o que esperar daquele que já se autodenominou como "ditador mais fixe" do mundo.

