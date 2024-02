Conselho de Segurança - As declarações polémicas de Trump sobre a NATO

Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam, esta semana, as polémicas declarações de Donald Trump sobre a NATO no podcast de política internacional da SÁBADO.



Em destaque está ainda a conversa de Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin e as eleições presidenciais na Indonésia.

