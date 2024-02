Conselho de Segurança - Agricultores na rua e a instabilidade no Médio Oriente

Os milhares de agricultores a bloquear ruas em França é o primeiro tema desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO. No segundo tema, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto abordam a instabilidade no Médio Oriente, depois de um ataque com um drone a uma base militar norte-americana na Jordânia ter matado três soldados.

