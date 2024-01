Conselho de Segurança - O novo primeiro-ministro francês e as eleições em Taiwan

No podcast de política internacional da SÁBADO, Nuno Tiago Pinto, Vasco Rato e João Carlos Barradas abordam a eleição do mais jovem chefe de governo de sempre em França: Gabriel Attal.



Em análise, estão ainda as eleições presidenciais e legislativas em Taiwan.

A carregar o podcast ...