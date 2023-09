Conselho de Segurança - A cimeira do G20 e possível aliança entre Putin e Kim Jong-un

No episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO antecipamos a cimeira do G20 que acontece este fim de semana em Nova Delhi, na Índia, perante a ausência dos presidente chinês e russo. Tempo ainda para abordar a possível aliança entre Vladimir Putin e Kim Jong-un.

