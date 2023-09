Conselho de Segurança - A Assembleia da ONU e o conflito diplomático entre o Canadá e a Índia

As atenções estiveram viradas esta semana para a Assembleia-geral da ONU que decorreu em Nova Iorque. As ausências, os discursos e as críticas à atuação das Nações Unidas são o primeiro tema do podcast de política internacional da SÁBADO.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam ainda o eclodir de um conflito diplomático entre o Canadá e a Índia. Justin Trudeau acusou Nova Deli de envolvimento na morte de Hardeep Singh Nijjar, um separatista sikh, em solo canadiano. A Índia nega.

