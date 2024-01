Conselho de Segurança - Manifestações na Alemanha e o plano de guerra de Kim Jong-un

Terão sido cerca de 1,5 milhões de pessoas a sair à rua, no fim de semana passado, na Alemanha contra o plano secreto da extrema-direita de deportar em massa emigrantes estabelecidos no país. Este é o primeiro tema do podcast de política internacional da SÁBADO.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam ainda o facto de Kim Jong-un ter abandonado a ideia de uma reunificação das Coreias para passar a considerar uma guerra inevitável entre Norte e Sul.

A carregar o podcast ...