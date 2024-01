Conselho de Segurança - As primárias nos EUA e os ataques do Irão

No podcast de política internacional da SÁBADO, esta semana, a discussão centra-se na campanha eleitoral norte-americana. Com o candidato democrata decidido - o incumbente Joe Biden -, as primárias vão ser dominadas pelo partido republicano. As votações já começaram esta semana, no Iowa, com Donald Trump a vencer destacado.



A análise vai focar-se ainda nos três ataques lançados pelo Irão contra alvos na Síria, Iraque e Paquistão. O que significam no plano dos vários conflitos internacionais?

