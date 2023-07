Conselho de Segurança - As potencialidades e riscos da IA

Quais são as potencialidades e riscos do desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA)? Nuno Tiago Pinto, João Carlos Barradas e Vasco Rato convidam Arlindo Oliveira, especialista português em IA, professor no Instituto Superior Técnico e presidente Do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC), a abordar o tema.

Para continuar a ouvir Assine Já Já tem conta? Faça login