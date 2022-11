Conselho de Segurança - As eleições intercalares nos EUA

No episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto antecipam as eleições intercalares norte-americanas. Se a maioria do Congresso passar a ser republicana, como vai ficar a governação do democrata Joe Biden?



Do outro lado do oceano, em Israel, Benjamin Netanyahu foi eleito esta semana para líder do governo. É o regresso do ex-primeiro-ministro, que só foi confirmada esta quinta-feira, mas já se antecipava. Netanyahu regressa, ao fim de 18 meses, a braços com problemas judiciais e também com uma coligação de extrema-direita. O que significa este regresso?

