Conselho de Segurança - A Venezuela quer anexar parte da Guiana e as visitas de Putin ao Golfo Pérsico

Esta semana, no podcast de política internacional da SÁBADO, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto vão analisar o referendo venezuelano que a aprovou a intenção do governo de anexar 70% do território da vizinha Guiana, especialmente a região de Essequibo, onde há oito anos foram descobertas reservas de petróleo.



Em análise também as visitas do presidente russo, Vladimir Putin, a Abu Dhabi e à Arábia Saudita, naquela que foi a primeira visita à região desde a pandemia da covid-19.

